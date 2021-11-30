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В Кремле отреагировали на сообщения о возможных штрафах за отказ от вакцинации

Политика

После сообщений о введении штрафов за отказ от обязательной вакцинации против COVID-19 в Австрии россияне задались вопросом, будут ли введены аналогичные меры в нашей стране.

В Кремле отреагировали на сообщения о возможных штрафах за отказ от вакцинации

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти РФ исключают утверждение штрафных санкций для граждан, которые отказываются от участия в прививочной кампании, передаёт РИА Новости.

"Нет, мы не допускам, что подобные меры могут быть введены в России", — подчеркнул государственный деятель.

Вместе с тем в Кремле уже неоднократно напоминали: вакцинация сегодня остаётся самым надёжным способом защиты от тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

Ранее канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщил о том, что прививки от COVID-19 станут обязательными для всего населения страны с 1 февраля 2022 года. В случае отказа от прохождения вакцинации жителей ждут штрафы в размере до 7,2 тысячи евро.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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