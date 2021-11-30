Политолог: Британия "вытаскивает стул из-под США", чтобы стать "царём горы"

Британия в последнее время "вытаскивает гегемонистский стул из-под США". Об этом в интервью Pravda.Ru заявила политолог Каринэ Геворгян.

Политолог: «Британия тихо вытаскивает гегемонистский стул из-под США»

Рассуждая о том, чьим агентом остаётся Польша в Евросоюзе, она подчеркнула, что страна, скорее всего, является "вассалом" Великобритании.

"Где-то с 2016 года я наблюдаю, как высокоинтеллектуальные планировщики или создатели сценариев на Британских островах тихо вот этот гегемонистский стул из-под США вытаскивают. И все ругают Соединённые Штаты, которые тоже не зайки ушастые, безусловно. Но совершенно очевидно, что в нынешней кризисной ситуации невооружённым глазом видно, как британцы из-под американцев этот стул вытаскивают", — отметила собеседник издания.

Она также добавила, что материального имперского ресурса у Великобритании больше нет. По мнению Геворгян, главная цель Соединённого Королевства — быть "царём горы за занавесом".

Ранее в британском Миноброны заявляли, что страна в ближайшем будущем увеличит своё глобальное военное присутствие по всему миру для быстрого реагирования на напряжённые ситуации. Ведомство планирует разместить полк армии "Солдат Будущего" в Германии, Кении, Омане и других государствах.