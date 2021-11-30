Водолацкий: первой сотне жителей Донбасса вручили партбилеты "Единой России"

Сто жителей Донбасса с российским гражданством стали членами Всероссийской политической партии "Единая Россия" и даже получили соответствующие билеты. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Торжественное вручение приурочили к форуму о "недопущении фальсификации истории" в Донецке.

"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" (Андрея Турчака) первые 100 жителей Донбасса — граждане России — получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", — цитирует депутата "Донецкое агентство новостей".

Собирать "заявки" на вступление в "Единую Россию" с жителей Донбасса начали в середине июля. Согласно требованиям, в неё могут вступить те, кто стал сторонником партии и пробыл в статусе не менее полугода. Есть и юридические аспекты:

гражданство РФ,

возраст старше 16 лет,

поддержка и солидарность с программными целями.

Кроме прочего, на заключительном этапе претендент должен был пройти собеседование и подать повторное заявление.

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