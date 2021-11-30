В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак для нелегальных мигрантов

Рейс с нелегальными беженцами из Белоруссии в Ирак, который должен был состояться 30 ноября, пришлось отменить. Об этом сообщили в пресс-службе минского аэропорта.

Причины изменения расписания не уточняются. Перелёт должна была осуществить авиакомпания Iraqi Airways.

"Сегодняшний вывозной рейс из Минска в Эрбиль отменён", — сказано в официальном Telegram-канале аэропорта.

В ноябре из Белоруссии в Ирак было организовано пять рейсов для беженцев, которые потеряли надежду прорваться в страны Евросоюза через белорусско-польскую границу и решили вернуться домой. По предварительным данным, на родину удалось отправить уже порядка 1900 граждан Ирака.

8 ноября к границе Польши и Белоруссии направились более 2 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. Они хотели попасть в ЕС, однако польские силовики отказались пропускать их на свою территорию.

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