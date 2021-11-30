Власти Украины посчитали количество российских военных у границ страны

Россия разместила у границ Украины свыше 40 тактических батальонных группировок. Об этом заявил во время брифинга глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, в общей сложности рядом с украинскими землями находятся порядка 115 тысяч российских военных, в том числе бойцы, которые расположились в Крыму, а также на территориях Донецкой и Луганской областей. Кулеба по-прежнему опасается "агрессивных действий" со стороны Кремля.

"Россия разместила многочисленную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. Она включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Москва до сих пор не объяснила, с чем связана "военная активность" у границ.

Ранее в Кремле заявляли, что РФ перемещает войска исключительно в пределах своей территории, не нарушая действующих законов.

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