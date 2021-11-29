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Вассерман оценил слова полковника Украины о трусости армии РФ

Политика

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал Pravda.Ru слова полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Недзельского, который заявил, что российская армия труслива и "побежит" при первых признаках сопротивления.

Вассерман оценил слова полковника Украины о трусости армии РФ

"Я полагаю, что данный "профессиональный украинец" довольно точно описал нынешнее состояние Вооружённых сил Украины. На всякий случай напомню, "профессиональные украинцы" — это те, кто надеются извлечь какую-то выгоду из отделения Украины от остальной России. Я когда-то этот термин и придумал", — сказал Вассерман.

Депутат напомнил, что ВСУ уже несколько лет обучают инструкторы Североатлантического альянса.

"А НАТО, если когда-то была рассчитана на противостояние СССР, то после временного развала Советского Союза в 1991 году альянс окончательно превратился в карательную организацию. И сейчас умеет воевать только в режиме 3Б — безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния. Именно этому они учат своих подопечных. Максимум, чему они обучают, это зачистка уже занятого населённого пункта", — подчеркнул Вассерман.

По его мнению, Недзельский точно описал состояние украинских военных сил, а не российских.

Ранее экс-полковник ВСУ Пётр Недзельский заявил, что русская армия труслива и "побежит" при первых признаках сопротивления.

"Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" — это говорильня"… Российская империя — это деградировавшая нация людей, и потому солдаты там гнилые", — сказал он в эфире YouTube-канала "Апостроф".

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НАТО научит украинскую армию воевать
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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