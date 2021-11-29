Президент ЦАР поблагодарил Путина за помощь со стороны России

Президент России Владимир Путин провёл совещание с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, сообщает РИА Новости.

Известно, что российский лидер поздравил коллегу с национальным праздником — Днём провозглашения Республики. В ответ Туадера не только поблагодарил Путина за поздравление, но и за ту поддержку, которую Россия оказывает его стране.

Кроме того, Путин и Туадера обсудили план противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Предполагается развитие сотрудничества, в том числе подготовку кадров в ЦАР.

Ранее президент Сербии Александар Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что очень доволен достигнутыми договорённостями по газу и военно-техническому сотрудничеству. Также Вучич назвал предоставляемую Сербии российскую технику "красивыми подарками".

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