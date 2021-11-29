Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Запад должен разделить Россию на 10-15 "демократических государств". Но, как полагает пан Огрызко, средства на это придётся потратить огромные.

По мнению экс-министра, "будущее России в этой ее форме, по моему мнению, такое же, как и будущее, которое было у Советского Союза, который канул в Лету, и от чего, я думаю, мир выиграл".

"Представьте себе, что на месте нынешней Российской Федерации создается группа независимых — 10-15 государств, которые не являются ядерными, которые никому не угрожают, которые в целом поступательно становятся частью цивилизованного мира. Кто от этого выиграет? Да все выигрывают, кроме кучки мародеров, которые сегодня изнасиловали Россию в прямом и переносном смысле. Так этой кучке придется сойти с политической сцены", — заявил Владимир Огрызко в эфире 5 канала (принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко).

По его мнению, надеяться на то, что без внешнего вмешательства возникнут эти 10-15 государств, не приходится. Поскольку "процесс воссоздания имперскости в российском обществе, он, к сожалению, имеет место".

А потому, считает бывший министр иностранных дел Украины, для Запада "было бы лучше идти до конца, делать все для того, чтобы на месте России возникли по-настоящему демократические государства".

"На это нужно будет потратить несколько сотен миллиардов долларов, но это потом даст результат взаимодействия с этими странами, я думаю, очень быстро доход, который превысит эти цифры", — заявил Огрызко.

Владимир Огрызко был министром иностранных дел в 2007–2009 годах, то есть когда президентом Украины был Виктор Ющенко. В то время, когда он руководил внешнеполитическим ведомством, Украина проиграла в суде в Гааге спор с Румынией относительно принадлежности 80% шельфа возле острова Змеиный.

Экс-министр не поделился своим видением относительно того, как именно Запад должен потратить несколько сотен миллиардов долларов, чтобы разделить Россию на 10-15 "демократических государств". Ну хоть не предложил передать эти средства Украине… Да в общем-то понятно, что советам Огрызко никто следовать не будет. Даже гипотетически такого варианта нет.