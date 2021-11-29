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Вучич: Сербия сэкономила €1 млрд на газе из-за выгодного договора с РФ

Политика

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сэкономила порядка миллиарда евро благодаря выгодному соглашению по газу с РФ.

Вучич: Сербия сэкономила €1 млрд на газе из-за выгодного договора с РФ

В ходе переговоров, которые состоялись 25 ноября, российский лидер Владимир Путин согласился поставлять голубое топливо в Сербию по низкой стоимости.

"Мы договорились о нефтяной формуле, которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня. При цене нефти в $82-83 за баррель формула позволяет платить около $270-275 за тысячу кубометров газа", — сказал Вучич в эфире канала Pink.

Он пообещал, что и дальше будет стараться экономить на газе. По его словам, выгодное соглашение с РФ удалось достичь ещё и по той причине, что у Сербии есть магистральный газопровод "Балканский поток".

"Когда у вас есть газопровод, вы можете говорить о другой цене. Президенту Путину — бесконечная благодарность за то, что он уважает наши интересы", — подчеркнул глава Сербии.

Вучич добавил, что через шесть месяцев придётся заключать другой контракт с РФ по газу. Он намерен поехать в Москву с новым визитом, чтобы договориться о продолжении выгодных поставок.

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Куда уходит российский газ
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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