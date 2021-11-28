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Вучич доволен достигнутыми с Путиным договорённостями

Политика

Президент Сербии Александар Вучич после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что что очень доволен достигнутыми договоренностями по газу и военно-техническому сотрудничеству.

"Не только по вопросу поставок газа, объема газа и стоимости газа, но и по вопросу военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества — я очень-очень доволен", — сказал Вучич в эфире телеканала "Россия-1".

Также Вучич назвал предоставляемую Сербии россискую технику "красивыми подарками".

В четверг, 25 ноября, по итогам переговоров в Сочи между Владимиром Путиным и Александром Вучичем достигнута договорённость о том, что Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров, то есть по цене действующего контракта, который истекает в конце года.

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О чем Россия предупреждает Сербию
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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