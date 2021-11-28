В Госдуме РФ назвали законы, которые вступят в силу в декабре

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре 2021 года.

Как отмечает политик, с декабря доступ к социально значимым сайтам в РФ (порталы госорганов, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов) станет бесплатным. Кроме того, у российских родителей появится возможность зарегистрировать новорождённого в любых подразделениях ЗАГС.

Что касается экономической сферы, с декабря в стране вводится досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, маскирующихся под реальные организации. Также, по словам Володина, появится запрет для кредиторов на проставление "галочек" согласия с условиями кредитования без подписи заёмщика.

В области экологии с 1 декабря в России начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов.

Помимо этого, Володин заострил внимание на новых законах для иностранцев. С декабря граждане других стран, въезжающие в РФ на длительный срок (более 90 дней), должны будут регистрировать отпечатки пальцев, фотографироваться и проходить медицинское освидетельствование, в том числе тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Вдобавок, с 1 декабря за нарушение требований об обязательной маркировки продуктов и лекарств предусмотрят административную ответственность.

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