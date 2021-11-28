В Венгрии объяснили, почему Европа отказывается признавать вакцину "Спутник V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему российскую вакцину "Спутник V" до сих пор отказываются признавать в Европе.

По его мнению, эта проблема связана с политическими и идеологическими вопросами, передаёт RT.

"Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает. Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя иначе", — сказал Сийярто.

Он также добавил, что в Венгрии одобрен "Спутник V". Проблем с поставками этой вакцины, отмечает глава МИД страны, ещё не возникало.

Благодаря российскому медпрепарату Венгрия вновь открыла свои границы и быстро восстановила экономику. Это первая страна Евросоюза, которая официально разрешила использовать "Спутник V".

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