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Захарова прокомментировала заявление Папы Римского про "кладбище мигрантов"

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Папы Римского Франциска о тонущих мигрантах в Средиземном море. Как подчеркнула Захарова, оно "ни Белоруссию, ни Россию оно не омывает". 

Захарова прокомментировала заявление Папы Римского про "кладбище мигрантов"

Ранее понтифик призвал быть милосерднее к беженцам и подчеркнул, что мигранты ценой своей жизни пытаются высадиться у берегов Европы, но там к ним враждебно настроены и даже  эксплуатируют.

"Папа римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал "большим кладбищем" Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнёрам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает", — написала представитель МИД в своём Telegram-канале.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление западных лидеров о том, что Россия причастна к миграционному кризису на границах. Якобы Москва специально дестабилизирует обстановку. Однако позже, власти Польши объявили, что готовы обсудить с российской стороной ситуацию на белорусско-польском рубеже. А вот что касается переговоров с Минском, то поляки отказались вести диалог. 

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Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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