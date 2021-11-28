Полянский раскритиковал "саммит за демократию": "Достойная сожаления инициатива"

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский нелестно высказался о предстоящем "саммите демократии", который организуют власти США. Как подчеркнул дипломат, мероприятие может вызвать новые проблемы.

Белый дом пригласил на саммит 110 стран, а списке "персон нон грата" оказались Китай и Россия.

"Запланированный так называемый "саммит за демократию" — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит", — написал Полянский в своём аккаунте Twitter.

Что интересно, власти США пригласили на саммит даже Тайвань, который, как заявлял Джо Байден, Америка не признаёт независимым государством и считает частью "одного Китая".

"Саммит за демократию" запланировано провести в течение двух дней — 9-10 декабря.

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