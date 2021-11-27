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Экс-мэра Прокопьевска исключили из "Единой России" за вечеринку в день траура

Политика

Бывшего главу Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера городского совета Наталью Бурдину исключили из "Единой России". Причиной послужила вечеринка по случаю назначения, которую во время траура по погибшим шахтёрам возможно организовал бывший чиновник.

Экс-мэра Прокопьевска исключили из "Единой России" за вечеринку в день траура

Как рассказал секретарь кемеровского отделения партии Алексей Синицын, в пятницу, 26 ноября, чиновники решили выставить Старченко из своих рядов. Синицын отметил, что именно эти политики отвечали за исполнение распоряжения руководителя Кемеровской области Сергея Цивилёва объявить траур из-за трагедии в шахте "Листвяжная".

"Оба они (Старченко и Бурдина. — Прим. ред.) также покинут свои муниципальные должности", — заключил Синицын, слова которого приводит РИА Новости.

Об увольнении мэра Прокопьевска ранее рассказал губернатор Кузбасса. Как подчеркнул Цивилёв, только бессердечные люди могут что-то праздновать, когда вся страна с болью следит за новостями о людях под землёй. Старченко в свою очередь назвал информацию о банкете ложью, а также пообещал поговорить с руководителем, обратиться к правоохранителям.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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