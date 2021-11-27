Экс-мэра Прокопьевска исключили из "Единой России" за вечеринку в день траура

Бывшего главу Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера городского совета Наталью Бурдину исключили из "Единой России". Причиной послужила вечеринка по случаю назначения, которую во время траура по погибшим шахтёрам возможно организовал бывший чиновник.

Как рассказал секретарь кемеровского отделения партии Алексей Синицын, в пятницу, 26 ноября, чиновники решили выставить Старченко из своих рядов. Синицын отметил, что именно эти политики отвечали за исполнение распоряжения руководителя Кемеровской области Сергея Цивилёва объявить траур из-за трагедии в шахте "Листвяжная".

"Оба они (Старченко и Бурдина. — Прим. ред.) также покинут свои муниципальные должности", — заключил Синицын, слова которого приводит РИА Новости.

Об увольнении мэра Прокопьевска ранее рассказал губернатор Кузбасса. Как подчеркнул Цивилёв, только бессердечные люди могут что-то праздновать, когда вся страна с болью следит за новостями о людях под землёй. Старченко в свою очередь назвал информацию о банкете ложью, а также пообещал поговорить с руководителем, обратиться к правоохранителям.

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