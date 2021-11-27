Губернатор Цивилев дал комментарий по поводу банкета главы Прокопьевска

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал комментарий по поводу снятия с должности мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко за то, что тот устроил банкет в дни траура в Кузбассе.

26-28 ноября в Кузбассе объявлены днями траура по горнякам и спасателям, погибшим при возгорании на шахте "Листвяжная".

В эти дни стало известно о банкете, устроенном Старченко, желавшем отпраздновать своё назначение на новую должность.

"Какие здесь можно слова найти, при его поведении? Он уже с нами не работает", — рассказал Цивилев РИА Новости, когда журналисты спросили, что сказал Старченко в своё оправдание.

Стало известно, что после огласки информации о банкете и увольнения Старченко закрыл свой аккаунт в Instagram.

ЧП произошло на шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября. Во время задымление под землёй находилось 285 шахтёров. Большая часть их смогла самостоятельно подняться на поверхность, остальных попытались вывести горноспасатели, которым вскоре было приказано подняться наверх из-за опасности взрыва.

По предварительной информации, взрыв на шахте произошёл из-за скопившегося метана. Среди погибших числится 51 человек. В больницах в данный момент под наблюдением врачей находятся 38 горняков и 15 горноспасателей.

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