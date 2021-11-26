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Экономист Переславский допустил дефолт регионов РФ вслед за "Роснано"

Политика

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский оценил новый метод оценки уровня бедности в России, который Минтруд внесёт на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.

Экономист Переславский допустил дефолт регионов РФ вслед за "Роснано"

По словам Переславского, большинство россиян не ждут ничего хорошего от правительства, обещающего "усовершенствовать" подсчёт доходов граждан и, соответственно, оценку бедности в России.

Экономист напомнил, что Росстат включил в доходы россиян "абсолютно все льготы, пособия и остальные бонусы от государства".

"Ведомство даже дошло до того, что в качестве доходов начало считать костыли и инвалидные коляски", — сообщил эксперт в беседе с изданием "Свободная пресса".

Власть долгое время не может добиться уменьшения количества людей, живущих за чертой бедности, из-за того, что не создаёт новые рабочие места с хорошим доходом, считает Переславский.

"Нет инфраструктуры для создания этих рабочих мест, нет и инвесторов, готовых эти рабочие места создавать, особенно в пандемию", — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в последние годы закрывается все больше предприятий, а задолженность регионов растёт. При этом дефолт "Роснано" может стать только началом, за которым последуют банкротства регионов, добавил экономист.

Переславский считает, что правильным решением будет реформировать статистическое ведомство.

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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