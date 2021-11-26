Экономист Переславский допустил дефолт регионов РФ вслед за "Роснано"

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский оценил новый метод оценки уровня бедности в России, который Минтруд внесёт на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.

По словам Переславского, большинство россиян не ждут ничего хорошего от правительства, обещающего "усовершенствовать" подсчёт доходов граждан и, соответственно, оценку бедности в России.

Экономист напомнил, что Росстат включил в доходы россиян "абсолютно все льготы, пособия и остальные бонусы от государства".

"Ведомство даже дошло до того, что в качестве доходов начало считать костыли и инвалидные коляски", — сообщил эксперт в беседе с изданием "Свободная пресса".

Власть долгое время не может добиться уменьшения количества людей, живущих за чертой бедности, из-за того, что не создаёт новые рабочие места с хорошим доходом, считает Переславский.

"Нет инфраструктуры для создания этих рабочих мест, нет и инвесторов, готовых эти рабочие места создавать, особенно в пандемию", — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в последние годы закрывается все больше предприятий, а задолженность регионов растёт. При этом дефолт "Роснано" может стать только началом, за которым последуют банкротства регионов, добавил экономист.

Переславский считает, что правильным решением будет реформировать статистическое ведомство.

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