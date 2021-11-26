Эксперт оценил перспективы "СП-2" с приходом нового правительства ФРГ

Генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев прокомментировал Pravda.Ru критику кандидата на пост министра экономики Германии Роберта Хабека в адрес "Северного потока-2".

Бушуев не исключил, что новые власти Германии будут делать всё возможное, чтобы навредить России, даже в ущерб экономике своей страны.

"Судя по тем тенденциям, которые сегодня есть, я не исключаю такой вариант, потому что сегодня политика тех людей, которые пришли к власти в Германии, более нацелена на контакт с американцами, на противостояние с Россией. Поэтому они будут делать всё возможное, чтобы даже ценой снижения экономики тормозить, разорвать отношения с Россией", — сказал Бушуев.

Он отметил, что правительство канцлера Ангелы Меркель руководствовалось экономической выгодой, а новый кабинет министров ставит во главу угла политические отношения.

"Было правительство Германии во главе с Ангелой Меркель. Это всё-таки была здравомыслящая политика, которая на первое место ставила экономические основы существования и поддержки своего населения. Сейчас пришли политики, которым, грубо говоря, не то, что безразлично, но на задний план они отводят экономику, а на передний план выставляют политические отношения", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее кандидат на пост министра экономики Германии, cопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung раскритиковал "Северный поток-2", назвав его стратегическим проектом, который "оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики".

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