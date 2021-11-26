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В Совфеде оценили возможность переброски британских войск в ФРГ из-за РФ

Политика

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал для Pravda.Ru информацию The Times о том, что Великобритания планирует перебросить войска в Германию в случае войны с Россией.

В Совфеде оценили возможность переброски британских войск в ФРГ из-за РФ

По словам Климова, Великобритания исторически была недружественно настроена по отношению к России и сейчас продолжает эту линию.

"Британия начала готовиться к войне с нашей страной еще, по меньшей мере, несколько сотен лет назад. И с тех пор особенно не прекращает этим заниматься. Исторических примеров масса — так называемая Крымская война, попытка Антанты проникнуть на территорию России и желание натравить на нас Гитлера. Тут не что-то совершенно новое", — заявил сенатор.

Он напомнил, что Великобритания причастна к созданию НАТО и идей "холодной войны" и "железного занавеса".

"Британия участвовала не просто в создании НАТО, а именно бывший премьер Великобритании Черчилль провозгласил холодную войну с целью погубить нашу страну. Это же Черчилля была идея. И термин "железный занавес" тогда позаимствовали они у нацистов. Потому что этот термин был придуман геббельсовской пропагандой в отношении нашего отечества", — отметил собеседник издания.

Планы Лондона отправить бронемашины в Германию Климов связал с желанием Лондона быть на передовой в деле защиты Запада, однако ни о какой войне речи не идёт.

"Британское руководство пытается всеми силами напомнить о своей некой особой роли в деле защиты Запада. С одной стороны, они младший партнер США, с другой стороны, им всё время хочется быть на авансцене этих процессов. Ни о какой большой войне речи, надеюсь, быть не может. Поэтому здесь это пропагандистский ход", — подчеркнул сенатор.

Ранее издание The Times сообщило, что Великобритания отправит в Германию большое количество военного оборудования на случай гипотетического вооружённого столкновения с РФ.

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Британия учится воевать против России
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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