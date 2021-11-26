В Польше рассказали о сотнях мигрантов в аэропорту Минска

Минский аэропорт заполнен нахлынувшими мигрантами. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил в Twitter Станислав Жарын, пресс-секретарь польского министра Мариуша Каминского, который координирует работу спецслужб страны.

"Люди видят, что путь на Запад закрыт. Возвращение домой — единственный шанс избежать ловушки, которую создало белорусское государство", — сообщил Жарын.

По его словам, количество самолётов с мигрантами, покидающими воздушную гавань столицы республики, стало увеличиваться с каждым днём. На сайте аэропорта Минска появилась информация, что очередной вывозной рейс Iraqi Airways в Эрбиль запланирован на вечер 27 ноября. Об этом сообщат "Известия".

Кризис на границе Белоруссии с Польшей обострился 8 ноября из-за резко возросшего потока мигрантов. К польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остановились в приграничной зоне. В Польше уже назвали приграничную атаку самой жёсткой впервые за 30 лет. В разразившемся кризисе страны Европы обвинили Минск, который в свою очередь, отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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