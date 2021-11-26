Аналитик Кочетков: Украина "сползает" в сторону России

Если Запад и США откажутся финансировать Незалежную, то Киеву придётся обратиться за помощью к России, заявил аналитик Александр Кочетков. По его словам, тогда Украине нужно будет признать, что "государство не получилось".

Кроме этого, Киеву придётся исполнять "Минские соглашения", что повлияет на независимость страны.

"Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия", — цитирует Кочеткова "Главред".

По словам специалиста, вероятнее всего, на предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина, российский лидер поднимет тему "Минских соглашений" и потребует от Вашингтона заставить киевскую власть выполнять договорённости.

Однако как считает аналитик, этого может и не потребоваться, потому что Украину не смогут финансировать "вечно" и единственным решением будет обращение за помощью к Москве.

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