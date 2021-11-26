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Аналитик Кочетков: Украина "сползает" в сторону России

Политика

Если Запад и США откажутся финансировать Незалежную, то Киеву придётся обратиться за помощью к России, заявил аналитик Александр Кочетков. По его словам, тогда Украине нужно будет признать, что "государство не получилось".

Аналитик Кочетков: Украина "сползает" в сторону России

Кроме этого, Киеву придётся исполнять "Минские соглашения", что повлияет на независимость страны. 

"Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия", — цитирует Кочеткова "Главред".

По словам специалиста, вероятнее всего, на предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина, российский лидер поднимет тему "Минских соглашений" и потребует от Вашингтона заставить киевскую власть выполнять договорённости.

Однако как считает аналитик, этого может и не потребоваться, потому что Украину не смогут финансировать "вечно" и единственным решением будет обращение за помощью к Москве. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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