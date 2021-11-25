Мигранты начали митинг на границе Белоруссии и Польши. Выходцы из стран Ближнего Востока просят признать их беженцами и пропустить в ЕС, передаёт РИА Новости.
Митингующие выкрикивают, что хотели бы спокойно жить в мирном и стабильном государстве. При этом они не отрицают, что являются экономическими мигрантами.
Ранее в пограничном комитете Белоруссии заявляли, что накануне, 24 ноября, Польша открывала стрельбу, когда мигранты пытались пробраться на её территорию.
Ситуация на белорусско-польской границе остаётся напряжённой с 8 ноября. Там находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. Белоруссия разместила их в транспортно-логистическом центре, который расположен рядом с границей. Некоторые беженцы возвращаются в родные страны, потеряв надежду попасть в Евросоюз.
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