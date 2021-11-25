Кремль отвергает подозрения США о причастности к случаям "гаванского синдрома"

Кремль никак не связан со случаями "гаванского синдрома" среди американских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о том, что глава ЦРУ пригрозил России "последствиями" в случае причастности к инцидентам.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что заявление директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, опубликованное в газете, является всего лишь предположением. По его словам, руководитель американской разведывательной службы даже не задавал вопросов о "гаванском синдроме" на встрече с Владимиром Путиным в столице РФ, передаёт ТАСС.

"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бёрнса в Москве, в беседе с главой государства она тоже не затрагивалась", — пояснил Песков.

Ранее в интервью The Washington Post Бёрнс отметил, что в США по-прежнему не могут определить причину "гаванского синдрома". Если Россия причастна к его созданию, ей не избежать серьёзных последствий, подчеркнул глава ЦРУ. Неизвестную болезнь выявляют у американских дипломатов с 2016 года. Она поражает мозг и другие жизненно важные органы.

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