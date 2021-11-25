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В Кремле рассказали об отношении Путина к непопулярным мерам борьбы с COVID-19

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к применению непопулярных мер борьбы с пандемией коронавируса.

В Кремле рассказали об отношении Путина к непопулярным мерам борьбы с COVID-19

Он подчеркнул, что глава РФ является сторонником сбалансированности и никогда не пытается уйти от ответственности, передаёт РИА Новости.

"Когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, президент всегда брал ответственность на себя, он неоднократно это доказывал в самые непростые моменты", — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что в Кремле обдуманно подходят к введению новых ограничений. Однако, по его словам, Россия и весь мир имеют дело с "беспрецедентной ситуацией", которая сопровождается высоким уровнем смертности и продолжающимися волнами пандемии.

Он убеждён: сегодня главная задача правительства РФ состоит в том, чтобы призвать граждан к активной вакцинации и ревакцинации. Для её решения, уточнил Песков, принимаются совершенно разные меры, в том числе и те, к которым определённая часть общества относится с негативом. 

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Песков: «Новые волны COVID-19 накроют весь мир»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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