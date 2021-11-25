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"Запад опять одуреет?": Лукашенко оценил план по дестабилизации Белоруссии

Политика

Оппозиция, которая сейчас находится за пределами Белоруссии, подготовила план по дестабилизации страны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Запад опять одуреет?": Лукашенко оценил план по дестабилизации Белоруссии

Он подчеркнул, что знает о намерениях "беглых" и вскоре планирует обнародовать всю известную информацию, передаёт государственное издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Я направил план в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространён, чтобы все увидели, чего они хотят. Это посмешище полное", — сказал Лукашенко.

Президент убеждён: оппозиционеры хотят получить финансовую поддержку от западных политиков на реализацию своих идей.

"Неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? История ничему не учит", — отметил он. 

Как пояснил Лукашенко, "беглые" хотят "сломать" Конституцию государства и снова вывести народ на улицы. Лидер страны сообщил, что не допустит этого.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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