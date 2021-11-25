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Пушков высмеял украинцев за жалобы на "золотое" сало: "Тотальная деградация"

Политика

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-премьера Украины Николая Азарова, который пожаловался на высокую стоимость сала в стране. Как отметил российский политик, это "тотальная деградация".

Пушков высмеял украинцев за жалобы на "золотое" сало: "Тотальная деградация"

Николай Азаров опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором сравнил цены на сало с золотом и предположил, что скоро продукт будут возить из Аргентины, так как в Незалежной дефицит. Он уточнил, что сейчас килограмм качественного "деликатеса" обходится в 500 гривен.

Российский сенатор не оставил без внимания жалобы Азарова, процитировал его пост и прокомментировал "плачевное" положение украинцев на своей странице в соцсетях.

"На Украине безумные цены на сало, а возить его скоро будут из Аргентины. Приехали, в общем". Тотальная деградация Украины под лозунгом "вперёд, в Европу!", — написал Пушков в Twitter.

Ранее политик порекомендовал властям Польши "оставить при себе" желание обсудить с Россией кризис беженцев на белорусско-польской границе. Как подчеркнул Пушков, таким образом представители европейской страны хотят повысить свой статус.

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Сало, чеснок и хлеб для полёта
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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