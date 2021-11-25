Тимошенко: Украину поставили на колени перед Россией и Белоруссией

Народный депутат, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что сегодня Киев полностью зависит от России и Белоруссии.

По её словам, действующий президент и приближенные к нему политики привели в упадок топливно-энергетический комплекс страны, передаёт телеканал "Наш".

"У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено всё, что нужно для отопительного периода. Это значит, что нас поставили практически на колени", — резко высказалась Тимошенко.

Она считает, что на Украине нужно объявить режим ЧС в связи с плачевным состоянием топливной отрасли.

Нардеп также обратилась в Национальную полицию с заявлением о "преступлении в энергетической сфере". Как отмечает политик, в газовые хранилища закачали минимальное количество голубого топлива, которого не хватит на всю зиму. Кроме того, подчёркивает Тимошенко, в стране заложили лишь 700 тысяч тонн угля вместо положенных 2,5 миллиона тонн.

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