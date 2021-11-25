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Захарова: США игнорируют атаки украинских хакеров

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США знают об активности украинских хакеров, но постоянно упоминают лишь о киберугрозах со стороны России.

Захарова: США игнорируют атаки украинских хакеров

По её словам, Запад умышленно скрывает информацию о преступниках с Украины.

"Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно, осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб"? Может, американские спецы не догадывались о существовании нерусских хакеров? Нет, Вашингтону об этом очень хорошо известно", — считает Захарова.

В своём Telegram-канале она порекомендовала сотрудникам Белого дома и Госдепа обратить внимание на киберпреступников из других стран мира.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что российские хакеры осуществляли кибератаки на государственные органы страны с 2014 года. Кремль отвергает все обвинения по поводу незаконных действий.

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Хакеры продают интернет-секреты США
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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