WP: США пригрозили России из-за "гаванского синдрома" у американских дипломатов

Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс предупредил Россию о серьёзных последствиях в случае, если подтвердится её ответственность за возникновение "гаванского синдрома" у американских дипломатов.

По информации Washington Post, во время визита в Москву Бёрнс заявил, что заставлять людей страдать от серьёзного повреждения мозга и других болезней — это неприемлемое поведение, которое выходит за рамки работы профессиональных разведывательных служб.

Он обсуждал этот вопрос с руководителями ФСБ и СВР РФ. При этом, как отмечается в материале, директор ЦРУ прямо не обвинял Россию в противоправных действиях.

"Тот факт, что Бёрнс сформулировал предупреждение через слово "если", предполагает, что после четырёх лет расследований при разных администрациях США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов", — говорится в публикации.

Вместе с тем в США подозревают причастность Кремля к "гаванскому синдрому". С 2016 года неизвестную болезнь стали выявлять у американских дипломатов. В общей сложности пострадали порядка 200 человек.

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