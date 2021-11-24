Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель по телефону обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине и миграционный кризис в Белоруссии.

"Обсудил с президентом России миграционный кризис в Белоруссии. ЕС внимательно следит за концентрацией военных вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность имеют ключевое значение", - написал Мишель в своём Twitter.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе беседы было акцентировано внимание на применение польскими силовиками таких спецсредств, как водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе и договорились о совместных действиях по обороне границ Союзного государства.

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