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Песков прокомментировал слова Бастрыкина в адрес Моргенштерна

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижением подкрепленных доказательствами обвинений занимается Следственный комитет, а Кремль не может "вмешиваться в реализацию этих функций".

Песков прокомментировал слова Бастрыкина в адрес Моргенштерна

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что известный рэпер Моргенштерн, на которого составлен протокол о пропаганде наркотиков, занимается торговлей запрещёнными веществами в соцсетях.

"Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодёжи", — сказал Бастрыкин на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опроверг слова Бастрыкина, заявив, что рэпер не продаёт наркотики.

Летом музыкант выплатил штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".

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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях - Москва 24
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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