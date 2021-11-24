Лавров указал на попытки разрушить культурную самобытность народов через соцсети

Злоумышленники с помощью Интернета пытаются уничтожить культурно-цивилизационную самобытность народов, заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов РФ при ведомстве.

По словам министра, власти испытывают сложности во время работы в международном поле, поскольку недоброжелатели пользуются Сетью, стремясь избавиться от культурных особенностей народов по всему миру. Как подчеркнул Лавров, Москва должна учитывать данный факт.

Также руководитель МИД отметил, что политика России приоритетно направлена на улучшение партнёрских отношений в области культуры и образования со странами СНГ.

"Считаем полезным подключение субъектов РФ к инициативе по созданию в государствах Содружества сети школ с преподаванием на русском языке и по российским образовательным программам", — заключил министр, слова которого передаёт ТАСС.

Четвёртого ноября российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ. Страны создали уникальную модель интеграции, подчеркнул лидер Белоруссии.

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