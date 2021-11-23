Стало известно о здоровье Джонсона после его странной речи о свинке Пеппе

Премьер Великобритании Борис Джонсон здоров, несмотря на простуду, полностью осознает, что он делает, и сфокусирован на работе, заявил его представитель.

"Он произнес сотни речей. Я не думаю, что есть что-то необычное в том, что в редких случаях люди могут вот так теряться", - заявил представитель, слова которого приводит газета The Guardian.

Ранее Джонсон во время встречи с бизнесменами вдруг потерял мысль и начал говорить о свинке Пеппе. Политик в течение нескольких минут пытался восстановить цепочку мыслей, чтобы описать состояние британской экономики, однако в итоге окончательно растерялся перед аудиторией.

Вместо запланированного выступления о положении предпринимателей в Великобритании Джонсон начал рассказывать о том, как побывал в парке аттракционов на выходных и погрузился в мир мультперсонажа.

"Я раньше ничего не знал об этом парке, но мне там понравилось. "Мир свинки Пеппы" — это вообще моё место! Там безопасные улицы, тишина, спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта, хотя сами герои, особенно папа Свин, достаточно стереотипны", — сказал премьер-министр.

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