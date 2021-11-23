Депутат Выборный оценил данные CNN о планах США отправить на Украину оружие

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный прокомментировал Pravda.Ru сообщение CNN о планах США отправить на Украину военных советников и вооружение.

"Мы знаем, что идет речь о предстоящей встречи двух лидеров — президента России и президента США. Вполне возможно, что это элемент нагнетания ситуации для последующего торга какого-либо, элемента политического, психологического давления. А среди военных есть такое понятие как "показать мышцы, мощь", — сказал Выборный.

Он считает, что возможны провокации со стороны США, к которым Россия должна быть готова.

"Я не исключаю какие-либо провокации, тем более со стороны США. Мы должны быть готовы к развитию любых сценариев. Как показывает история, в этой ситуации самое главное, чтобы в рамках политического измерения мы продолжали диалог, поскольку, как известно, там, где заканчивается слово, там начинают говорить уже пушки, самолеты, танки и т. д. И не хотелось бы, чтобы эта ситуация доходила до такой кульминации", — отметил собеседник издания.

Выборный назвал "системным безумием" ситуацию, при которой США придумывают разные истории, а Киев тут же подхватывает эти инициативы и создаёт себе ложные основания для усугубления конфликта в Донбассе.

"В этом безумии, системном безумии мы видим, что у Украины совершенно безвольное руководство. Делается все, чтобы угодить США, Британии и другим. Создается максимальное напряжение у границ. А когда мы ведем речь о системном безумии, то здесь последствия могут быть разные, конечно", — подчеркнул депутат.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, в том числе ПЗРК "Стингер".

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