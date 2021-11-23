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В Госдуме ответили на обвинения США во "вредоносности" "Северного потока-2"

Политика

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал в беседе с Pravda.Ru расширение санкций США, связанных с газопроводом "Северный поток-2".

В Госдуме ответили на обвинения США во "вредоносности" "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока-2" госсекретарь США Энтони Блинкен
назвал вредоносной деятельностью.

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа оценил заявление со стороны госсекретаря США.

"Европе и России гораздо выгоднее поставлять наш газ, более дешевый, чем американский сжиженный газ. То есть вредоносность России в этом он видит, очевидно", — отметил Чепа.

Депутат назвал очередные санкции против российских компаний абсолютно необоснованными.

"Всем понятно, что "Северный поток-2" будет в ближайшее время запущен, это прекрасно понимают американцы. Но, тем не менее, определенной группе политиков Соединенных Штатов Америки выгодно продолжать показывать как бы свою жесткость относительно России и проводимого ею курса", — заявил парламентарий.

Чепа высказался также о последствиях новых санкций для России.

"Мы с вами все прекрасно видим, знаем, что ни одни санкции не имеют того эффекта, на который возлагаются надежды. Вредоносность наносят всем: и тем, кто выносит эти санкции, и тем, против кого эти санкции действуют. И это, кроме того, противоречит сегодня всем международным договорам и правам, которые существуют сегодня в мире", — объяснил депутат.

Ранее карательные меры Вашингтон применил к восьми юридическим и физическим лицам, связанным с проектом, и 17 принадлежащим им судов.

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Для "Северного потока-2" найдена лазейка
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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