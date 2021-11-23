Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал в беседе с Pravda.Ru расширение санкций США, связанных с газопроводом "Северный поток-2".
Строительство "Северного потока-2" госсекретарь США Энтони Блинкен
назвал вредоносной деятельностью.
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа оценил заявление со стороны госсекретаря США.
"Европе и России гораздо выгоднее поставлять наш газ, более дешевый, чем американский сжиженный газ. То есть вредоносность России в этом он видит, очевидно", — отметил Чепа.
Депутат назвал очередные санкции против российских компаний абсолютно необоснованными.
"Всем понятно, что "Северный поток-2" будет в ближайшее время запущен, это прекрасно понимают американцы. Но, тем не менее, определенной группе политиков Соединенных Штатов Америки выгодно продолжать показывать как бы свою жесткость относительно России и проводимого ею курса", — заявил парламентарий.
Чепа высказался также о последствиях новых санкций для России.
"Мы с вами все прекрасно видим, знаем, что ни одни санкции не имеют того эффекта, на который возлагаются надежды. Вредоносность наносят всем: и тем, кто выносит эти санкции, и тем, против кого эти санкции действуют. И это, кроме того, противоречит сегодня всем международным договорам и правам, которые существуют сегодня в мире", — объяснил депутат.
Ранее карательные меры Вашингтон применил к восьми юридическим и физическим лицам, связанным с проектом, и 17 принадлежащим им судов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.