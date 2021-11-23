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Ереван обратился к России с просьбой о помощи

Политика

В Ереване считают, что Москва может стать посредником в деле нормализации армяно-турецких отношений.

Ереван обратился к России с просьбой о помощи

Такое предположение сделал официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян в эфире армянской службы Радио Свобода.

"Мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнётся, естественно, мы предоставим информацию об этом", — объяснил Унанян.

Дипломат подчеркнул, что международные партнёры, в том числе и РФ, заявили, что желают помогать нормализовать армяно-турецкие отношения.

Ранее стало известно, что Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой беседы стала ситуация в Карабахе.

Глава армянского кабмина выразил президенту РФ признательность за посредничество в урегулировании ситуации.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что Ереван готов налаживать отношения с Анкарой. Он подчеркнул, что позиция Армении осталась прежней — ни один вопрос в "коридорной" логике не обсуждается.

В сентябре 2020 года в Карабахе разгорелся военный конфликт, который стал причиной жертв среди мирного населения. Москва поспособствовала мирным переговорам, которые закончились прекращением огня и обменом пленными.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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