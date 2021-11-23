Власти Польши заявили о готовности обсудить с Россией миграционный кризис

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что страна готова провести дипломатические переговоры с российскими политиками по поводу напряжённой ситуации на польско-белорусской границе.

Рассуждая в эфире "Польского радио" о возможном диалоге с Белоруссией по вопросам миграционного кризиса, Рау дал понять, что не намерен разговаривать с действующим белорусским руководством. По его словам, Польша будет выстраивать контакты только с оппозиционными силами страны.

"Мы готовы к переговорам с РФ, но переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией", — сказал руководитель дипломатического ведомства.

Как отметил Рау, с Александром Лукашенко власти Польши при необходимости будут обсуждать только "технические" вопросы.

Ситуация с беженцами на польско-белорусской границе остаётся напряжённой с 8 ноября. Там находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов, желающих попасть в страны Евросоюза, однако польские силовики отказываются пропускать их в страну.

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