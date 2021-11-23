Сербия надеется на поддержку Москвы: Вучич встретится с Путиным

Сербия надеется на поддержку властей России в сохранении суверенитета и целостности своей страны, заявил временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич.

По его словам, Сербия благодарна Москве за такую позицию.

"Сербия высоко оценивает российскую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия. Сербия благодарна России за такую позицию и, естественно, надеется, что Россия продолжит такую политику в будущем", — пояснил поверенный в беседе с РИА Новости.

Как отметил Царич, президент Сербии Александр Вучич прилетит в столицу России уже завтра. У лидера страны запланирована встреча с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее Pravda.Ru подробно разбирала, почему Сербия не сможет противостоять созданию "Великой Албании". Что происходит в отношениях с Косово и по какой причине кризис в "грянул" именно сейчас. А также как сложилось, что отношения между Москвой и Белградом стали более "тесными".

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