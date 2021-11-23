Премьер Британии на встрече с бизнесменами поделился мыслями о свинке Пеппе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с бизнесменами забыл слова и начал делиться своими мыслями о свинке Пеппе.

Как сообщает The Guardian, политик в течение нескольких минут пытался восстановить цепочку мыслей, чтобы описать состояние британской экономики, однако в итоге окончательно растерялся перед аудиторией.

Вместо запланированного выступления о положении предпринимателей в Великобритании Джонсон начал рассказывать о том, как побывал в парке аттракционов на выходных и погрузился в мир мультперсонажа.

"Я раньше ничего не знал об этом парке, но мне там понравилось. "Мир свинки Пеппы" — это вообще моё место! Там безопасные улицы, тишина, спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта, хотя сами герои, особенно папа Свин, достаточно стереотипны", — сказал премьер-министр.

Затем Джонсон, озвучивая планы по ликвидации выбросов углекислого газа в стране, сравнил себя с Моисеем. Неоднозначное выступление завершилось тем, что политик попытался с помощью звуков объяснить, как правильно различать двигатели Ferrari и Tesla.

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