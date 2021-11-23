Бывший президент Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что страна в зимний период должна полагаться на своих объявленных врагов — Россию и Белоруссию.
По её словам, при другом развитии событий Украина развалит собственную энергосистему и заморозит тепломагистрали, передаёт телеканал "Наш".
"Украина, чтобы пережить зиму, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения. Это Белоруссия и Россия. Так провели политику, что сейчас мы прямо и императивно зависимы", — сказала Тимошенко.
Экс-президент Украины также напомнила, что её первая должность в правительстве была связана с работой топливно-энергетического комплекса.
Тимошенко убеждена: угля, который сейчас есть в хранилищах, хватит максимум до середины следующего месяца, а затем власти страны будут искать выход из кризисной ситуации с помощью РФ и Белоруссии.
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