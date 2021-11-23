Тимошенко: чтобы пережить зиму, Украина обязана полагаться на своих врагов

Бывший президент Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что страна в зимний период должна полагаться на своих объявленных врагов — Россию и Белоруссию.

По её словам, при другом развитии событий Украина развалит собственную энергосистему и заморозит тепломагистрали, передаёт телеканал "Наш".

"Украина, чтобы пережить зиму, обязана полагаться на две страны, которые объявлены врагами, с которыми худшие отношения. Это Белоруссия и Россия. Так провели политику, что сейчас мы прямо и императивно зависимы", — сказала Тимошенко.

Экс-президент Украины также напомнила, что её первая должность в правительстве была связана с работой топливно-энергетического комплекса.

Тимошенко убеждена: угля, который сейчас есть в хранилищах, хватит максимум до середины следующего месяца, а затем власти страны будут искать выход из кризисной ситуации с помощью РФ и Белоруссии.

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