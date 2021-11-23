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Хаос и нестабильность надвигаются на Россию - экс-советник президента

Политика

Угроза "необратимой дестабилизации” в России растет, власти следует быть осторожной, чтобы не проводить рискованные "либеральные эксперименты”, которые могут легко провалиться.

Хаос и нестабильность надвигаются на Россию - экс-советник президента

Так считает экс-советник президента Владислав Сурков. Своим видением ситуации он поделился в статье для интернет-издания "Актуальные комментарии".

По словам Суркова, которые многие считают создателем теории о том, что "безопасность государства должна стоять выше индивидуальных свобод", в России удалось сделать главное:

  • "в первые двадцать лет 21 века после социального хаоса 1990-х годов успешно сохранить стабильность, вытащив травмированную страну из-под обломков перестройки”.

"Эти годы, несомненно, когда-нибудь запомнятся как золотой век”, — уверен Сурков.

Но, предсказывает экс-советник, рано или поздно в стране будет наблюдаться все больший и больший хаос, поскольку государство не справляется с "сильно оклеветанными желаниями” граждан. И власть должна постараться не пытаться силовыми методами бороться с растущими беспорядками, потому что это может привести к "неконтролируемому высвобождению” гражданского гнева и "необратимой дестабилизации”.

То есть, проще говоря, Владислав Сурков выступает против политических перемен в России, несмотря на потенциальную опасность "хаоса". Его рецепт: никаких реформ в политической сфере.

"Передозировка свободы смертельна для государства, — утверждает экс-советник президента. - Все, что является лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке".

К слову, напомним, именно Владислав Сурков (а не Валентина Терешкова, которую многие критикуют) является автором предложения "обнулить президентские сроки в России".

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Четвертая власть Суркова
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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