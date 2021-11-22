Песков: в Кремле с тревогой наблюдают, как Запад помогает Киеву наращивать силы

Кремль встревожен тем, что Запад помогает Киеву наращивать военные силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на Украину сегодня поставляют большое количество боевого оборудования, в том числе высокотехнологичную технику, передаёт РИА Новости.

"Конечно, мы наблюдаем за этим всем с большой тревогой, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее в украинском Минобороны сообщали о первом применении противотанкового ракетного комплекса из США Javelin в Донбассе. В администрации президента Джо Байдена намерены и дальше поставлять оружие в страну. Ещё летом в Штатах одобрили пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов.

В последнее время в американских СМИ всё чаще появляется информация о возможном нападении РФ на Украину. В Кремле неоднократно опровергали эти сведения и отрицали агрессивные намерения.

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