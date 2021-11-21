Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джозеф Байден заверил своих стронников в планах баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Как отмечает газета Washington Post, американские демократы предполагают, что Байден может и не принять участие в выборах из-за своего возраста — к моменту голосования ему будет 81 год.

"Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. (…) И я этому рад", — заявил бывший сенатор-демократ Крис Додд. "Он не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально", — заявил экс-губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл.

При этом газета подчёркивает, что подобные заверения не остановили обсуждения среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году.

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