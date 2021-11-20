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Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского

Политика

Олег Дерипаска резко отреагировал на комментарий Михаила Ходорковского относительно проекта резолюции, внесенную двумя американскими конгрессменами в палату представителей.

Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского

Речь, напомним, в проекте резолюции шла о том, чтобы не признавать Владимира Путина президентом, если он будет участвовать в выборах в 2024 году. Сам глава государства, отметим, заявлял о том, что пока насчет выдвижения рано что-либо говорить.

"Там демонстрируется крайне внимательное отношение к тем аргументам, которые выдвигаются в российском обществе по поводу легитимности избрания Путина в 24-м году, если он туда пойдет", — заявил, в частности, Михаил Ходорковский. "Там" — это в конгрессе США. Хотя непонятно, кто давал Михаилу Ходорковскому полномочия говорить от всего российского общества.

Он также отметил, что проект резолюции — это достаточно серьезно, поскольку может привести к делегитимации российской власти в международном общественном восприятии.

Как отметил Олег Дерипаска в своем telegram-канале, "Ходорковский выразил готовность руководить процессом перехода в России от "после Путина" к "пост Путину" в течение 2-3 лет".

"И создаётся впечатление, что вся мыслительная активность одного из "лондонских сидельцев" сводится к максимально частому произнесению слова "транзит"", — отметил он.

"И это ничего, что сегодня на дворе 2021 год, а нынешняя Конституция даёт право Путину идти на выборы ещё на пару сроков. А самоподорвавшаяся Московская оппозиция режиму (жалкое собрание пенсионеров духа) не имеет ни воли, ни сил бороться. Но, как настоящий комсомолец, Ходорковский электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен, немедленных и неизбежных, "с кровью и висящими на фонарях чиновниками". Образно, конечно, но очень маловероятно…", — подчеркнул Олег Дерипаска.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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