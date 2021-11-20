Премьер-министр Британии Борис Джонсон не исключает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине. Таким образом собираются выразить протест из-за нарушения прав человека в КНР.
По данным The Times, власти Великобритании активно дискутируют о том, последует ли страна примеру США.
К такому сценарию склоняется министр иностранных дел Лиз Трасс.
Есть мнение, что Джонсон придерживается более осторожной политики. Премьер-министр ранее исключал полный бойкот Олимпийских игр.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что США склоняется к тому, чтобы бойкотировать Олимпиаду в столице КНР.
Дипломатический бойкот проявится в том, что на Олимпиаду не пребудут ни Байден, ни другие высокопоставленные лица из Вашингтона.
Таким образом в США намерены ответить на нарушение прав человека Китаю без вреда для американских спортсменов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Советская и эстонская певица Анне Вески рассказала о своём отношении к политике.