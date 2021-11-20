Ещё одна страна хочет бойкотировать Олимпиаду в КНР

Премьер-министр Британии Борис Джонсон не исключает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине. Таким образом собираются выразить протест из-за нарушения прав человека в КНР.

По данным The Times, власти Великобритании активно дискутируют о том, последует ли страна примеру США.

К такому сценарию склоняется министр иностранных дел Лиз Трасс.

Есть мнение, что Джонсон придерживается более осторожной политики. Премьер-министр ранее исключал полный бойкот Олимпийских игр.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что США склоняется к тому, чтобы бойкотировать Олимпиаду в столице КНР.

Дипломатический бойкот проявится в том, что на Олимпиаду не пребудут ни Байден, ни другие высокопоставленные лица из Вашингтона.

Таким образом в США намерены ответить на нарушение прав человека Китаю без вреда для американских спортсменов.

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