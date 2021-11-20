WSJ: Путин смог доказать Западу, что Россия - сильное государство

Журналисты издания WSJ заявили в свежем материале, что Запад должен отказаться от стереотипов о том, что Россия — слабая страна, которой можно навязывать свои взгляды.

Президент РФ Владимир Путин смог улучшить позиции государства практически во всех сферах, сказано в статье. Авторы назвали успешными следующие шаги Кремля:

Модернизация армии;

Улучшение международной торговли топливом;

Укрепление связей с дружественными государствами.

Кроме того, по мнению корреспондентов, Путин намекнул западным коллегам, что НАТО необходимо отказаться от расширения на Восток.

"Он получил навык заставлять более сильные державы иметь дело с РФ на его собственных условиях", — говорится в статье.

Также авторы уточнили, что в связи с тесными контактами НАТО и Киева Кремль стал воспринимать Украину в качестве "авианосца альянса, припаркованного на границе с Россией".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.