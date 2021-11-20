Посольство РФ в США оценило слова Псаки о мирном разрешении конфликта в Донбассе

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об усилиях по мирному разрешению конфликта в Донбассе.

"Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений", — говорится в сообщении в Facebook посольства.

В посольстве понадеялись, что власти США повлияют на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств по координации с Донецком и Луганском.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США оказать давление на украинских политиков для выполнения обязательств по Минским соглашениям. В ведомстве рассчитывают на поддержку американских политиков. По словам дипломатов, США должны повлиять на то, чтобы Киев перестал игнорировать Минские договорённости.

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