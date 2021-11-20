Политик рассказал о сценарии госпереворота в России

Политик и публицист Фёдор Бирюков объяснил, каким может быть госпереворот в России по сценарию США.

По словам аналитика, угрозу представляет проект резолюции Конгресса о непризнании президентских выборов в России в 2024 году.

Политик считает, что данный шаг может стать частью грандиозного замысла властей США, согласно которому в РФ внедряют систему, имитирующую двоевластие.

"В 1991 году советский режим был окончательно демонтирован именно таким образом, через радикальное противостояние ГКЧП и Ельцина. А в 1993 году последние остатки советской власти были уничтожены также через противостояние Ельцина и Верховного совета РФ", — цитирует слова Бирюкова "Свободная пресса".

Аналитик предполагает, что американским властям для воплощения своего замысла нужно организовать альтернативный политический центр, который станет "единственно легитимным". Также Вашингтону будет выгодно создать условия для раскола между российскими политиками и обществом.

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