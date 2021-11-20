EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кто должен отвечать за смерть питомца в ветклинике, рассказала врач-фелинолог
Российские бизнесмены предлагают снимать ограничения по COVID-19
Симоньян возмутили комментарии про её ноги: "Срочно всем искать ноги Марго"
Разведка США: осталось мало времени, чтобы помешать "вторжению" РФ на Украину
Гинцбург рассказал, почему даже среди врачей есть антипрививочники
Папунаишвили показал скромную могилу Асмаловской
Десятки Tesla заблокировались из-за сбоя севрверов
Фигуристка Медведева призналась в чувствах к Милохину: "Очень сильно люблю"
В Крыму оценили, смогут ли США прорвать оборону полуострова

Политик рассказал о сценарии госпереворота в России

Политика

Политик и публицист Фёдор Бирюков объяснил, каким может быть госпереворот в России по сценарию США.

Политик рассказал о сценарии госпереворота в России

По словам аналитика, угрозу представляет проект резолюции Конгресса о непризнании президентских выборов в России в 2024 году.

Политик считает, что данный шаг может стать частью грандиозного замысла властей США, согласно которому в РФ внедряют систему, имитирующую двоевластие.

"В 1991 году советский режим был окончательно демонтирован именно таким образом, через радикальное противостояние ГКЧП и Ельцина. А в 1993 году последние остатки советской власти были уничтожены также через противостояние Ельцина и Верховного совета РФ", — цитирует слова Бирюкова "Свободная пресса".

Аналитик предполагает, что американским властям для воплощения своего замысла нужно организовать альтернативный политический центр, который станет "единственно легитимным". Также Вашингтону будет выгодно создать условия для раскола между российскими политиками и обществом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Е. Понасенков про госпереворот в США
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Разведка США: осталось мало времени, чтобы помешать "вторжению" РФ на Украину
Гинцбург рассказал, почему даже среди врачей есть антипрививочники
Папунаишвили показал скромную могилу Асмаловской
Десятки Tesla заблокировались из-за сбоя севрверов
Фигуристка Медведева призналась в чувствах к Милохину: "Очень сильно люблю"
В Крыму оценили, смогут ли США прорвать оборону полуострова
В Нижегородской области с трассы съехал пассажирский автобус и перевернулся
Российские инфекционисты: грипп может протекать так же тяжело, как и COVID-19
За реабилитацию нацизма будут судить жителя Владивостока
Российская система ПРО С-550 сможет сбивать космические беспилотники США
Популярное
Мир. Новости мира
Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу

Польша заявила о новых попытках штурма границы со стороны Белоруссии.

Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Шоу-бизнес
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Криптовалюты
Песков рассказал, как предотвратить миграционный кризис на границе
Здоровье
Врач Фадеев рассказал, кто не заболеет коронавирусом даже без масок
Ирина Шлионская Изучением НЛО при Брежневе занимался "особый отдел" Ирина Шлионская Мирослава Димитрова-Козлеков Второй тур президентских выборов в Болгарии: продолжающийся политический кризис и американское влияние Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Зачем Румен Радев объявил Крым российским Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Соседка о бедственном положении Хлебниковой: "Сиделку не могла оплатить"
Происшествия
Путин наградил жительницу Екатеринбурга за спасение утопающих посмертно
Доцент РУДН Вознесенский рассказал, когда ревакцинация неопасна
Здоровье
Доцент РУДН Вознесенский рассказал, когда ревакцинация неопасна
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников