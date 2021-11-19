Косачёв счёл вмешательством в дела РФ резолюцию о непризнании Путина президентом

Внесённый в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его решения баллотироваться на этот пост в 2024 году является вмешательством во внутренние дела России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А ещё - провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений", — написал парламентарий в Facebook.

По мнению Косачёва, во внесённом в Конгресс проекте резолюции нет чего-то нового или неожиданного.

Парламентарий отметил также, что вмешательство США в выборы президента РФ в этот раз началось "рановато".

Напомним, проект резолюции о непризнании Путина легитимным президентом после 2024 года внесли в Конгресс законодатели Стив Коэн и Джо Уилсон.

"Если Путин останется у власти после мая 2024 года, США должны отказаться признавать его президентом России", — написал Коэн в Twitter.

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