Экс-глава Молдавии Додон: отношениям с Россией нужно придать новый импульс

По словам бывшего президента Молдавии, главы Соцпартии Игоря Додона, российско-молдавским отношениям необходим новый импульс, способствующий восстановлению сотрудничества между странами.

В своём Facebook-аккаунте политик подчеркнул, что сегодня отмечается историческая дата: 19 ноября 2021 года власти Республики Молдова и РФ подписали договор о дружбе и сотрудничестве. В ближайшее время нужно укрепить связи между государствами, подчеркнул Додон.

Он предположил, что объединение с Россией позволит окончательно урегулировать приднестровский конфликт.

Кроме того, Додон убеждён: Молдавия должна сохранять традиционные ценности, и большую роль в этом может сыграть Русская православная церковь, в составе которой значится Молдавская митрополия.

"Порознь, в отрыве друг от друга нашим странам не выжить. Мы связаны друг с другом многовековыми узами, разрыв которых становится тяжким ударом", — заключил экс-президент.

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